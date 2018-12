Il 31 dicembre terminerà la squalifica, il primo gennaio tornerà ad essere un calciatore. Emanuelescalda i motori, guarda il calendario, conta i giorni, conta le frecce e dà una spolverata agli scarpini. L'attaccante del, protagonista della storica duplice promozione dei ducali, difficilmente resterà in gialloblù, con la squadra diche ha trovato una fisionomia ben precisa e, soprattutto, vincente; ma, nonostante il periodo di fermo per i fatti die l'età (l'8 gennaio saranno 37), ha tante, tantissime richieste per il mercato di gennaio.- Due club, con diverse ambizioni, hanno messo nel mirino l'ex Siena e: la, in piena corsa promozione, e il Padova, a caccia di punti salvezza.lo vogliono,, dg dei veneti, lo corteggia: "Può essere un profilo...". Calaiò ascolta e si prepara, ma apre la porta anche alle richieste della Serie C.- E' già sceso nella terza serie italiana, senza paura e con coraggio, ed è pronto a farlo di nuovo. Ilci sta facendo più di un pensiero, con i rapporti tra i dirigenti(hanno lavorato insieme) che possono fare la differenza. In Sicilia, inoltre, ritroverebbe anche Franceso Ciccio. Non solo i granata, però. Attenzione aldi: undicesimi con 17 punti in 14 partite, gli ex Milan sono alla ricerca di un nome al quale aggrapparsi per risalire la china. E quello di Calaiò può fare al caso dei biancorossi.@AngeTaglieri88