(accusato di aver fatto confidenze a un dirigente che gli prometteva di fargli incontrare una ragazza),, partito di cui è sostenitore Montemurro. Nel suo libro "Miracolo Islanda" per SportItalia Edizioni ci sono le prefazioni di Giorgia Meloni e Giovanni Malagò, numero uno del Coni.In particolare, sempre secondo La Repubblica, sotto la lente c'è un progetto sociale chiamato: "In campo diversi ma uguali". Promosso dall'Opes, ente affiliato al Coni e guidato da. Per questo progetto l'ente ha ottenuto un finanziamento pubblico fino a 125 mila euro dal Dipartimento alle Pari opportunità. Nell'aprile 2018 costituisce un'associazione temporanea di scopo con altri enti, tra cui la Divisione calcio a 5 che riceve una quota di spettanza diNel 2019 l'allora presidente Montemurro chiede a Opes l'erogazione dei primi 19 mila euro (resteranno gli ultimi) come rimborso di tre fatture per lavori su questo progetto. La prima di 4 mila euro pagati per "consulenza, coordinamento e pianificazione degli eventi progettuali" a Marco Perissa (presidente di Opes), che emette la relativa fattura a novembre con una partita Iva risultata chiusa da tempo.: una da 5 mila euro pagati all'Agenzia Elite Social Media Teams (l'amministratore è, uno dei vice presidenti di Opes, più volte nelle liste di Fratelli d’Italia, il socio di maggioranza all'80% è, segretario generale di Opes e braccio destro di Perissa); l'altra da 10 mila euro per materiale e gadget emessa da Sport Marketing Management che ha come socio al 50%anche lui dirigente di Opes. In sintesi:. Come si legge nella denuncia querela, l'organo di vigilanza ritiene "oltremodo verosimile" che Perissa e gli altri "ottenessero grazie alla compiacenza di soggetti interni alla Divisione calcio a 5 il pagamento di somme non dovute, a fronte di prestazioni mai effettuate"., in base all'accodo siglato da Montemurro, più altri 57 mila per due trasmissioni tv sul calcetto e 14.500 euro per gestire la comunicazione. In cambioMa al momento del rinnovo del 2019 la cifra è stata spalmata in due contratti con due soggetti giuridici, entrambi però riferibili alla stessa persona: