Difficile guardare al campionato francese e trovare qualcosa o qualcuno che rubi l’occhio più del Paris Saint-Germain e delle sue stelle. Ma se si osserva con più attenzione, si può notare una squadra che dopo le ultime stagioni di anonimato in cui mareggiava a metà classifica,, ad un solo punto di distanza dall’Olympique Marsiglia e dalla seconda posizione, che significherebbe qualificazione diretta alla prossima Champions League. Nizza che nelle ultime settimane ha ottenuto anche una vittoria di spessore contro il PSG dei fenomeni, eliminandolo ai rigori dalla Coppa di Francia e candidandosi di diritto quindi alla vittoria del trofeo.– Per iniziare questo nuovo percorso la squadra rossonera si è affidata a. Stagione che sicuramente porterà sempre nel cuore e che resterà sempre nei cuori anche dei suoi ex tifosi, che hanno visto il Lille spodestare i titani del PSG dopo una lunga cavalcata e guadagnarsi il titolo. Ora Galtier spera di ripetere questa impresa anche sulla panchina del Nizza, dove già quest’anno, alla sua prima stagione con gli aquilotti, ha apportato numerosi cambiamenti, portando già dei miglioramenti nei risultati.– C’è un dato in particolare che mette in risalto la solidità e la robustezza del Nizza: dopo 25 partite giocate infatti,(una in meno della capolista Paris Saint-Germain)., guida esperta per i suoi più giovani compagni di squadra dopo le esperienze vissute in Bundesliga, tra cui quella con la maglia del Bayern Monaco.la scena con la maglia rossonera in terra francese: gli aquilotti infatti, classe ‘97 ex Ajax, che nella scorsa stagione sembrava essersi eclissato. Il danese infatti ha già raggiunto i gol realizzati nella scorsa stagione in Ligue 1 e punta ora a trascinare i suoi compagni verso la qualificazione in Champions League, che era sfuggita alla società della costa azzurra soltanto ai preliminari nel 2017 per mano del Napoli. Oltre a puntare ad un traguardo che sarebbe fondamentale per lanciarsi in ambito europeo, Galtier e i suoi ragazzi puntano anche ad affermarsi in ambito nazionale, soprattutto in Coppa di Francia, che potrebbe fornire alla società l’occasione di vincere un trofeo che manca dal 1997.