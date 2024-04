Calcio alle Olimpiadi 2024, solo due italiani presenti: ecco chi sono

Manca sempre meno a, l'edizione francese delleè circondata da grandi attese ma, come ormai spesso è successo negli ultimi decenni,Le nostre due rappresentative hanno infatti fallito la qualificazione, motivo per cui gli azzurri non saranno presenti. Ma un po' di Italia ci sarà comunque, anche se con un altro ruolo.La FIFA ha infatti comunicato ache 'disputeranno' i Giochi Olimpici e tra questi figurano Francescae Paolo. La prima ricoprirà il ruolo di, il secondo saràFrancesca Di Monte, classe 1983, è della sezione di, è internazionale e ha preso parte alla finale dellatra Spagna e Francia dello scorso 28 febbraio. Ha esordito come assistente in Serie A ile ha preso parte ali in Australia e Nuova Zelanda. Classe 1978 invece, Paolo Valeri è stato arbitro dal 1994 al 2023 e ora ricopre la posizione di VAR in Italia e in Europa. Internazionale dal 2011, ha arbitrato aiin Russia e, da Var, ha partecipato ae ai. Oltre aha diretto due finali di Supercoppa Italiana e una finale di Coppa Italia.

Come detto,non si è qualificata alle Olimpiadi 2024, dove invece ci saranno, ad ora, Argentina, Repubblica Dominicana, Egitto, Francia, Israele, Mali, Marocco, Nuova Zelanda, Paraguay, Spagna, Ucraina e Stati Uniti. Stessa situazione per le, escluse da un torneo in cui ci sono attualmente Australia, Brasile, Canada, Colombia, Francia, Germania, Giappone, Nuova Zelanda, Spagna e Stati Uniti.