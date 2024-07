Juventus, tutta la verità sul “caso” Huijsen: tra prezzo, offerte e il piano di Giuntoli per Todibo

Redazione Calciomercato

Un’esclusione che sa tanto di addio.. E pensare che proprio diversi club della Bundesliga stanno aumentando il pressing per il difensore nato ad Amsterdam il 15 luglio 2005 ma che ha deciso di difendere i colori della nazionale spagnola under 21. Cristiano Giuntoli ha un piano ben preciso in testa: sacrificare sul mercato Dean Huijsen e Daniele Rugani per arrivare al grande obiettivo per rinforzare il reparto difensivo che risponde al nome di Jean-Clair Todibo. Per il difensore francese del Nizza servono 35/37 milioni tra base fissa e bonus.

Qualcosa è cambiato nella considerazione che la Juventus nutre nei confronti di Huijsen. L’inizio folgorante con la Next Gen, l’esordio in serie A contro il Milan, il primo contratto da professionista con scadenza nel 2028 e ora la scelta di mettere Dean sul mercato. Probabilmente il club bianconero non ha gradito particolarmente quanto successo nel gennaio scorso quando aveva dato la parola al Frosinone mentre il giocare decise di puntare i piedi per andare alla Roma in prestito secco. Un talento così puro non può che avere tanto mercato: il Wolfsburg si è mosso con decisione ma non ha ancora il via libera del giocatore.

Huijsen sul mercato sì ma non a prezzo di saldo:. Sono giorni cruciali per segnare una svolta professionale, Dean dovrà inseguire i suoi sogni lontano da Torino. Tra le sirene della Bundesliga e il recente sondaggio del PSG il futuro è ancora tutto da scrivere.