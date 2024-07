Milan, Pavlovic è una priorità: la cifra per convincere il Salisburgo

Il Milan vede in Pavlovic il profilo che risponde esattamente all’identikit del difensore tracciato nelle riunioni con Fonseca: cattivo al punto giusto, forte fisicamente e nel gioco aereo, ancora relativamente giovane e con margini di miglioramento. E di piede mancino considerando che nessuno dell’attuale batteria di difensori ha questa peculiarità. Strahinja aspetta solo la chiamata dei suoi agenti per volare in direzione Milano. Probabilmente non dovrà attendere ancora per molto.



PRIORITÀ - Fonseca ha una prima missione fondamentale per provare a riportare il Milan nelle condizioni di poter essere competitivo per lo scudetto: registrare la fase difensiva. Troppo importante per una squadra che ha nei giocatori di talento e fantasia in attacco il suo punto di forza. Ecco perché in questa fase del mercato Pavlovic viene prima di Fullkrug o chi per lui. Una priorità netta che il club rossonero conta di raggiungere già all’inizio della prossima settimana.

DETTAGLI - Tra Salisburgo e Milan la differenza tra domanda e offerta di sta riducendo giorno dopo giorno. Non siamo ancora nella fase finale della trattativa, ma le parti stanno lavorando per arrivarci a stretto giro di posta. Il Salisburgo chiedeva inizialmente 25 milioni di euro per Pavlovic con i bonus e ora si è fermato a 20 milioni. Dalle parti di casa Milan c'è la convinzione che l'affare si possa chiudere a 18 milioni di euro con 1 o 2 milioni di bonus.