Nasce un nuovo modo di valorizzare e far crescere i giovani giocatori. Un metodo moderno ed innovativo, creato dalla Sport Man, agenzia internazionale di gestione dei calciatori creata e diretta dal player agent Alessio Sundas.



L’idea è semplice e deriva da un concetto chiaro: “Nel mondo ci sono molti giovani che vorrebbero giocare a calcio ma per molti motivi non riescono - spiega Sundas - Ci domandiamo come mai? Non sono raccomandati? Forse non pagano per giocare? Oppure semplicemente non sono all'altezza? La verità è che in nessuno di questi punti troviamo una risposta reale. La verità è che molti di loro non hanno una scheda tecnica valorizzata. Per questo nasce il VPM, Valorizzazione Promozione Marketing, un metodo inventato da me che migliora l'atleta in maniera scientifica”.



Il sistema consiste nell’ideare una scheda del giocatore già da giovanissimo per poi elaborarla man mano nel tempo grazie a un costante lavoro di tracciamento e analisi dei suoi dati fisici, tecnici e atletici. Tutto grazie all’utilizzo di moderni sistemi digitali e telematici: “Il ragazzo viene monitorato attraverso telecamere con intelligenza artificiale che riprendono gli allenamenti per poi trasmettere il video ad un match analysis. Quest’ultimo traccia i data analysis e grazie anche ad una fascetta inserita nel parastinco del giocatore vengono rilevati gli errori per poi correggerli sia da un punto di vista atletico che tecnico. Una procedura che prosegue nel tempo fino a raggiungere il massimo che l'atleta può offrire”.



Di pari passo con la valorizzazione sportiva, il metodo VPM sviluppa inoltre anche la promozione commerciale dell’atleta: “Una volta raggiunto un determinato livello, ci pensiamo noi a contattare sponsor disponibili a fare del ragazzo il proprio testimonial, oltre a curare la sua immagine concordando interviste su giornali, tv e social per promuovere il suo nome e cominciare a farlo conoscere”.



A questo punto il metodo realizza una dettagliata scheda tecnica del giovane calciatore che viene poi presentata ai vari club professionistici: “In questa maniera - aggiunge Sundas - il direttore sportivo si trova in mano un documento dettagliato sulle prestazioni del calciatore, prima ancora di vederlo all'opera. Può quindi decidere se il ragazzo ha le caratteristiche che il club richiede. Inoltre, grazie al lavoro di marketing svolto in precedenza, ci si trova davanti un nome conosciuto, in grado di produrre profitto grazie alla vendita di maglie e alla chiusura di importanti contratti di sponsorizzazioni”.



In un calcio che è sembra più azienda, il metodo VPM promette di essere la chiave d’accesso per molti aspiranti giocatori.