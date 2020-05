(retrial), dopo che sei mesi prima la Corte d'Appello aveva annullato la precedente condanna. Per sommi capi questa è la storia di, centravanti gallese classe 1988, condannato quando era all'apice della carriera e stava portando dalla Football League One alla Football League Premiership (cioè dalla terza alla seconda divisione del calcio inglese) lo Sheffield United. E messa in questi termini non vi è alcun dubbio che sia una vicenda di. Ma dove sta esattamente questo errore? Nella condanna del 2012 o nel lungo percorso che conduce al verdetto di non colpevolezza del 2016?e affronta una vicenda poco conosciuta in Italia, nonostante che in Inghilterra abbia monopolizzato l'attenzione dell'opinione pubblica e causato violentissime polemiche. Si tratta di un lavoro vasto, che mette insieme diversi piani d'analisi:Anni Settanta che analizza i meccanismi culturali di minimizzazione delle violenze sessuali e di colpevolizzazione delle vittime. Quanta Rape Culture c'è nel mondo del calcio? E quanto l'auto-percezione dei calciatori, nel modo di condurre le relazioni di genere, è costantemente border-line?Per i molti che non la conoscono, la vicenda giudiziaria diè rapidamente riepilogata.. Ciò che pone le condizioni perché sussista la violenza sessuale, perché la giovane non è in condizioni di esprimere consenso cosciente e consapevole. La ragazza viene poi abbandonata nella camera d'albergo in cui tutto quanto è avvenuto. Si risveglierà nella tarda mattinata senza ricordare come sia finita lì e cosa sia accaduto nelle ore precedenti. Un punto da tenere sempre presente, questo:(sarà scarcerato dopo aver scontato metà della pena, a ottobre 2014, e messo in regime di libertà vigilata) mentre Clayton McDonald viene assolto.Dal momento in cui Ched Evans viene condannato. Il nome di quest'ultima è ignoto (per le cronache giornalistiche è X), come stabilisce la legislazione britannica a tutela delle donne che subiscono o denunciano violenza sessuale e si vedono garantita “lifelong anonimity”.. Si ritrova condannata a un ergastolo civile. A prenderla di mira sono soprattutto tifosi dello Sheffield United, che vedono la loro squadra afflosciarsi e perdere una promozione quasi sicura. E poiché tutto ciò succede dopo che i Blades vengono privati del loro calciatore, il meccanismo di colpevolizzazione della ragazza scatta immediatamente.Da quel momento in poi i social media diventano l'arena dei peggiori istinti che si concentrano intorno alla vicenda. L'odio si scatena a ondate successive e si ripropone quando Ched Evans viene scarcerato a metà pena e spera di tornare in campo.(Karl Massey, imprenditore del ramo preziosi): 50 mila sterline per ogni testimonianza che porti prove buone a ribaltare la posizione giudiziaria dell'ex centravanti dello Sheffield United. InfinePerché ammettere certe prove significa spostare il tema del processo dai fatti che sono oggetto del procedimento alla reputazione della vittima.Dunque(e non “innocente”, gravissima imprecisione che tuttora è leggibile in molte pagine web italiane). Da pochi mesi aveva già ripreso a giocare nel Chesterfield. E la sua vicenda giudiziaria, lasciato lo spazio della cronaca, prende a occupare gli articoli e i saggi accademici di diritto, sociologia, media studies. Accompagnata da un severo giudizio dato da molti esperti:Il libro di Pippo Russo ricostruisce minuziosamente i fatti e il dibattito, ponendo molta attenzione al modo in cui i mass media hanno costruito la rappresentazione degli eventi man mano che questi si sviluppavano. E l'operazione viene condotta seguendo un'ambizione di fondo dichiarata dall'autore all'inizio del testo: fare incontrare gli approcci dell'inchiesta giornalistica e dell'analisi sociologica. Operazione a nostro avviso riuscita.(Pippo Russo, “Calcio e cultura dello stupro. Il caso Ched Evans”, Meltemi editore, pagine 392, 22 euro).