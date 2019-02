Se darsi la mano prima é una regola non scritta di facile applicazione, se darsi la mano a fine gara è altrettanto galante ma non sempre facile, manifestare pubblicamente naturalmente serenità e Fair play nel bel mezzo dell’ incontro é un evento raro. Nella ripresa della gara Tavagnacco Vs Fiorentina Women’s - racconta CalcioFemminileItaliano - con la squadra di casa in grande lotta per cercare di arginare la viola e centrare il pareggio considerato il parziale molto risicato, e la compagine Toscana in forcing per gestire il vantaggio e forzare il proprio gioco alla ricerca del fondamentale raddoppio per la vetta momentanea, i due tecnici hanno dato vita ad un esemplare siparietto.

Intorno al 65′ minuto - si legge sul sito specializzato - su un fallo a centrocampo fischiato alla Fiorentina Women’s per una trattenuta su Tatiana Bonetti, Rossi e Cincotta hanno iniziato a chiacchierare con evidente distensione tra le due panchine, lasciando poi le due aree tecniche al fine di stringersi davanti alla tribuna gremita la mano e abbracciarsi nel bel mezzo della partita che si avviava alla sua fase più cruciale. Un momento di fair play e distensione che non può che fare bene al calcio e allo sport, culminato col terzo tempo dei due allenatori i quali a fine gara hanno aspettato le atlete a bordo campo per stringere indistintamente la mano a tutte le protagoniste. Un bell’episodio di fair play da aggiungere ai diversi episodi positivi già accaduti in questo combattuto campionato.