#SerieAFemminile, sorteggiato il calendario 2018/19 della @FIGC

Partenza il 22 settembre in casa vs @AtalantaMozzan

Fine 20 Aprile in casa vs @OfficialASRoma

Supercoppa vs @JuventusFCWomen 13 ottobre La Spezia#NoiSiamoFirenze #InsiemeSiamoPiùForti pic.twitter.com/hEe4BAuaQL