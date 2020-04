@pippoevai





. È quanto affermato nel breve testo di un comunicato diffuso nella giornata di ieri daDue capoversi per dichiarare la disponibilità, con lo scopo di affrontare la grave crisi da coronavirus e cercare soluzioni condivise.Ciò che fa anche sorgere un interrogativo, in termini di rapporti fra soggetti istituzionali e corpi intermedi:Interrogativo che rimane in sospeso. E rimane acquisita anche la proposta di un metodo che somiglia molto alla concertazione. Ciò che costituirebbe un segnale per il calcio italiano, caratterizzato da una litigiosità strutturale di cui la Lega di Serie A è la massima espressione.e. Giusto ieri, 1° aprile 2020, il sito della Premier League ha messo in rete un comunicato congiunto che porta la firma della stessa Premier League, della Football League, dell'associazione nazionale calciatori (Players Football Association) e dell'Associazione Allenatori (League Manager Association). E come si può notare, nel caso ingleseCiò che conferma quanto la crisi abbia messo a nudo l'impreparazione del sistema calcio, ai livelli sia nazionali che internazionali, in materia di metodi della concertazione per affrontare situazioni straordinarie.(cioè oggi e domani). E se davvero si trovasse una soluzione condivisa, sarebbe già un bel passo avanti in termini di dialogo. Vorrà dire che almeno si sarà cavato qualcosa di positivo da un passaggio storico tanto drammatico.