Gentile Procuratore,mi sono imbattuto in varie occasioni nelle lettere di papà che denunciano fantomatici procuratori che avrebbero chiesto migliaia di euro per portare il figlio a fargli fare un provino in serie A. E allora mi sono permesso di scriverle sperando che la mia lettera venga pubblicata sul vostro sito che seguo da anni con vivo interesse. Il mio intento è quello di porre all’attenzione di tutti un altro problema: quello della richiesta di SOLDI da parte delle società quando un genitore si “permette” di chiedere lo svincolo del proprio figlio. Mi hanno chiesto 10 mila euro per svincolare mio figlio in questa sessione di mercato, ma io non ho minimamente intenzione di pagare alcunché perché penso che se un calciatore non si trova bene in una società debba avere il sacrosanto diritto di andarsene quando meglio crede visto che non stiamo parlando ancora di un calciatore professionista legato da un contratto. E’ vero che mio figlio è un giovane dilettante con tesseramento pluriennale (fino a 25 anni), ma non può essere bloccato in questa maniera o addirittura essere RICATTATO (“se paghi ti svincoliamo”). Resto anonimo perché non voglio che mio figlio venga a conoscenza di questo mio sfogo.Attenzione: ci sono varie possibilità per svincolarsi da una società di calcio dilettantistica, ma è certamente da evitare quella che lei giustamente denuncia.Le Norme Organizzative della FIGC elencano tutti i casi in cui è possibile ottenere uno svincolo senza dover pagare nessuna somma di denaro (es. svincolo per cambio di residenza, svincolo per accordo, svincolo per inattività del calciatore, ecc.).. E’ un fenomeno, anche questo, da debellare con forza e con coraggio.Ma ora passo la palla agli utenti di calciomercato.com: come arginare il fenomeno sopra denunciato?