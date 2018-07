La Serie A è tornata al centro del mercato proprio nell’anno delle quattro squadre direttamente in Champions League . Il centro del mondo è la Continassa di Torino, bunker della Juve di Cristiano Ronaldo, dove sono passati anche Cancelo, Spinazzola, Perin ed Emre Can. Muovere CR7 vuol dire scatenare in tutta Europa l’effetto boomerang, che dovrebbe portare Rugani a Londra dal suo mentore Sarri, mentre per Higuain, altro discepolo dell’ex-tecnico del Napoli e in rotta di collisione con CR7, si apre anche lo scenario Milan, quotato a 2.50 su Sisal Matchpoint. Difficilmente il Real Madrid venderà un altro dei suoi campioni: la pensa così anche Snai, che valuta rispettivamente 2.65 e 3.25 le partenze di Benzema e Bale. Peccato perché il francese è un pallino del Napoli, così come il sogno Cavani, che Eurobet dà partente con una quota di 1.40. L’uruguaiano dovrebbe far coppia con Mertens, che con un 2.65 difficilmente lascerà la Campania, con buona pace della Roma, comunque già scatenata in questo mercato.

Ai giallorossi serviva un portiere che sostituisca Alisson ed è arrivato lo svedese Olsen. Improbabile dunque che si unisca anche De Gea, che ha un’altissima quota (7.00 su Intralot) per lasciare il Manchester United. L’obiettivo più probabile per l’Inter, invece, dopo aver preso Nainggolan, Lautaro Martinez, De Vrij e Asamoah, è Angel Di Maria, ma la quota 5.00 rappresenta comunque un azzardo. Gli obiettivi dei grandi club del calcio italiano sono anche nel mirino dei ricchi d’Europa. A meno di grosse cessioni (Dybala al Real a quota 7.00 su William Hill, ma permanenza a 1.30) difficilmente Milinkovic-Savic vestirà la maglia della Juventus (4.00 al Real Madrid), così come non cambieranno squadra con alta probabilità nemmeno Hazard, Mbappé, Alli e Maguire.



Altri due club gloriosi del Bel Paese, come Fiorentina e Torino, possono dormire sogni tranquilli, Snai quota infatti a 3.50 l’eventuale partenza dei loro campioni Chiesa e Belotti, a causa delle grandi cifre richieste. Un discorso a parte merita il Milan. Non è ancora chiaro cosa voglia fare Elliott nell’immediato: da un lato l’obiettivo è sicuramente risanare le casse della società, ma dall’altro i soldi veri si fanno arrivando almeno quarti in campionato e quindi rinforzando la squadra. Denaro fresco può arrivare dalla cessione del prezzo più pregiato Donnarumma che, secondo Sisal Matchpoint partirà a 1.80 oppure da Bonaventura, che a quota 4.00, secondo Eurobet, cambierà aria. Tra gli obiettivi rossoneri, sempre secondo i due bookmaker sopra citati, Callejon lascerà il Napoli a 2.20 e Berardi a 1.48 potrebbe chiudere la sua esperienza al Sassuolo.