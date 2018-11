È tutto pronto ad Amsterdam per il. La capitale d'Olanda ospiterà uno dei più grandi eventi di calcio e calciomercato in tutto il mondo perché alla(ex Amsterdam ArenA) lunedì 19 e martedì 20 novembre si terrà una due giorni di summit, meeting ed incontri in cui club provenienti da tutto il mondo porranno le basi per tante delle future trattative di mercato. Calciomercato.com è Media Partner dell'evento e ve lo racconterà in diretta.E fra i club protagonisti dell'evento ci sarà anche. La società padrona di casa ha in vetrina tanti giovani talenti che sono ammirati e corteggiati dai più importanti top club europei e non solo.passando peri nostri inviati Emanuele Tramacere e Marco Demicheli hanno fatto il punto dal centro della capitale in uno dei luoghi culto dei tifosi dei Lancieri.