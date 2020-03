. Il nostro sito è sceso in prima linea, accanto al talento della Juventus, con una raccolta fondi per combattere l'emergenza Coronavirus. Il ricavato servirà per attivare nuovi posti letto di terapia sub intensiva e acquistare ventilatori portatili e altre attrezzature necessarie. Noi abbiamo fatto la nostra donazione. Un piccolo gesto, per un grande obiettivo.