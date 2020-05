Una nuova iniziativa eSports targata CM: nasce il Calciomercato.com Invitational, torneo di Fifa 20 che metterà a confronto i pro gamer ufficiali di Exeed, Fiorentina e Monza. L'Amministratore Delegato del Monza Adriano Galliani commenta: "In questi mesi il team eSports ha fatto di tutto per provare a colmare il vuoto lasciato dallo stop del calcio giocato. Ho seguito con grande interesse gli ottimi risultati raggiunti dai nostri due ragazzi culminati con la finale tutta biancorossa per la maglia della nazionale. Dopo le tante partite contro i team di Serie A, resterò aggiornato anche su questo nuovo torneo, con l’auspicio che Er_Caccia e Figu7rinho riescano a dare continuità ai risultati fin qui ottenuti".