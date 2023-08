Il calciomercato si avvia alla conclusione, con l'Europa intera alla rincorsa degli ultimi colpi per completare le proprie rose per la. Molti giocatori si sono già trasferiti verso nuove squadre, ma non vanno trascurati io, spesso capaci di sorprendere e stravolgere le carte in tavola anche l'ultimo giorno di mercato. L'attenzione si rivolge allora alle. Per lae lala deadline per registrare i nuovi contratti è fissata a, mentre negli altri campionati si registrano alcune variazioni di orario o persino di data.Per quanto riguarda i 5 maggiori campionati d'Europa la data è stata uniformata ed è. Si registrano però alcune differenze di orario: lasarà la prima a chiudere, poi toccherà alla. Seguiranno lae poiAnche per l'la data è quella delcosì come per il. Andando avanti si incontrano poi ilile la. Ancora più in là la, dove la finestra per la registrazione dei nuovi contratti si chiuderà il. Rimane l'incognita legata alla, che però a seguito delle parole del CEO del campionato - Carlo Nohra - sembra più definita: "finirà il" ha dichiarato a La Gazzetta dello Sport.