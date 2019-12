Il Napoli ha bisogno di intervenire sul mercato per regalare un nuovo giocatore a Gattuso in mediana. Tanti i nomi che circolano in questi giorni in orbita Napoli e tra questi ci è finito anche Danilo Pereira, centrocampista portoghese da cinque stagioni in forza al Porto.



Secondo quanto riportato da Valter De Maggio, direttore di Radio Kiss Kiss Napoli, la clausola del giocatore è di 40 milioni di euro, però il Napoli è intenzionato a sborsarne 25 per portarlo in azzurro. In caso di apertura da parte del Porto, la trattativa potrebbe presto decollare.