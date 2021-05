Secondo La Gazzetta dello Sport, Rino Gattuso sta continuando a trattare con la Fiorentina come priorità per la panchina. E ha già fatto una richiesta, ovvero trattenere Dusan Vlahovic: “La stella serba non si tocca. E’ il pupillo del presidente e, naturalmente, piace molto a Gattuso. Il giocatore ha due anni di contratto e la Fiorentina parlerà con l’attaccante e i suoi procuratori dopo le vacanze. Incedibile, a meno che non arrivi un club che metta sul piatto ottanta milioni“, si legge.