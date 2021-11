In queste ultime settimane il calcio inglese ha vissuto diversi cambiamenti, tra cui il ritorno in Premier di Antonio Conte, ora alla guida del Tottenham, così come il cambio di proprietà del Newcastle. L’ex tecnico dell’Inter, chiamato a risollevare le sorti di una squadra lontana dal vertice, sembra aver volto lo sguardo verso la Serie A. Il primo rinforzo potrebbe essere Franck Kessiè, in scadenza di contratto con il Milan, tanto che per gli esperti l’arrivo a Londra del mediano ivoriano entro il 30 settembre 2022 vale 6 volte la posta. Fa sul serio anche la nuova proprietà del Newcastle, entrata nel mondo del calcio con l’intenzione di riportare al vertice i bianconeri. Anche in questo caso, riporta Agipronews, occhi puntati sull’Italia e in particolar modo su Luis Alberto e Lorenzo Insigne, quest’ultimo in scadenza di contratto con il Napoli. L’arrivo del centrocampista spagnolo entro il 31 gennaio 2022 si trova in quota a 9 mentre si gioca a 16 l’acquisto del capitano partenopeo, un eventuale doppio colpo che darebbe lustro alla squadra inglese.