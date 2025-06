Calciomercato, i calciatori di quali paesi non sono considerati extracomunitari?

Getty Images

Sognare nei giorni del calciomercato non costa nulla, ma. I club, nell'organizzare la propria campagna acquisti, devono considerare diverse limitazioni non solo legate alla composizione finale delle rose con le celebri "liste", ma anche connesse alla nazionalità dei calciatori acquistati, soprattutto se provenienti dall'estero. È il caso dei giocatori extracomunitari per cui, ogni anno, ci sono solo due slot disponibili per i tesseramenti di calciatori provenienti dall'estero.Ricordando cheal netto di doppi passaporti e cittadinanze acquisite, quali sono gli stati che sono considerati "comunitari" e i cui calciatori non andrebbero quindi ad occupare uno slot extracomunitario a disposizione?

Austria

Belgio

Bulgaria

Croazia

Cipro

Rep. Ceca

Danimarca

Estonia

Finlandia

Francia

Germania

Grecia

Ungheria

Italia

Lettonia

Lituania

Lussemburgo

Malta

Olanda

Polonia

Portogallo

Romania

Slovacchia

Slovenia

Spagna

Svezia

Irlanda

Svizzera

Islanda

Norvegia

Lichtenstein

San Marino

Città del Vaticano

L'elenco degli stati i cui calciatori sono considerati comunitari è importante e, come detto, non tutti gli stati sono effettivamente parte dell'Unione Europea. Ecco l'elenco completo:A differenza della Svizzera, che non fa parte della UE, ma i cui calciatori sono equiparati per status ai giocatori comunitari, il discorso è differente per i calciatori albanesi e anche per i britannici, tornati extra-comunitari con la Brexit. La Figc dal 2024/25 ha confermato che, per le sole società di Serie A, è possibile tesserareproveniente dall'estero senza occupare uno slot da extracomunitario. Una volta in Italia potranno mantenere lo status di "comunitario" soltanto trasferendosi, non nella stessa finestra di trasferimento, in un altro club di Serie A.