Il ritorno di Cristiano Ronaldo al Manchester United finora non è stato come sognato in estate dall’asso portoghese. Nonostante un buon rendimento personale, con già 14 gol stagionali, in Premier League i Red Devils sono settimi e distanti oltre 20 punti dai cugini del City, con la sola possibilità di spuntarla in Champions League o FA Cup per non chiudere la stagione a digiuno di trofei. Questo rendimento altalenante della squadra, unito all’addio del tecnico Ole Gunnar Solskjaer, potrebbe aprire degli scenari imprevisti fino a poche settimane fa. Secondo il bookmaker inglese la possibilità di una partenza di Ronaldo, seppur in quota resta favorita la permanenza al Manchester United a 1,30, non è da escludere. Vedere il portoghese al PSG, pronto a formare con Lionel Messi la coppia dei sogni, vale 5 volte la osta mentre l’approdo al Real Madrid, con un ritorno del giocatore in Spagna dopo i 450 gol segnati in Blancos, è offerto a 6. Nelle ultime ore è spuntata anche la pista Barcellona, proposto a 8, che ha pensato a lui per regalare una stella offensiva al nuovo corso blaugrana di Xavi. Più indietro invece, a 13 volte la posta, un rientro in patria allo Sporting Lisbona, mentre sale a 15 un approdo in MLS sponda Inter Miami.