Un calciomercato sempre più ricco ma anche sempre più polarizzato, con l'Europa a far la voce grossa e in particolare i club di Premier League a dominare la speciale classifica dei più "spendaccioni". E' quanto emerge dalin giro per il mondo, per un giro complessivo di 41 miliardi di euro.di quelle che si sono mosse con maggiore vivacità, dietro le quali si piazzano - rispettivamente con 5 formazioni - la Spagna e l'Italia., seguite a loro volta da tre squadre tedesche, due a testa per Francia e Portogallo, mentre uno solo è russo.Dal 2011 ad oggi sono stati 8.624 i club coinvolti nel trasferimento di 66.789 giocatori, la maggior parte dei quali interessano le fasce d'età 18-23 e 24-29 anni.Tanta Italia per quanto riguarda gli investimenti profusi sul mercato nell'ultimo decennio, maNeymar (dal Barcellona al Paris Saint-Germain nel 2017) guarda tutti dall'alto verso il basso coi suoi 225 milioni di euro, poi ci sono ben 13 affari costati tra i 100 e i 200 milioni di dollari: da Hazard (venduto dal Chelsea al Real Madrid nel 2019) a Coutinho (dal Liverpool al Barcellona nel 2018), passando per Bale (dal Tottenham al Real Madrid nel 2013) e(ceduto dalla Juventus al Manchester United nel 2016) fino a(che i bianconeri avevano comprato nel 2018 dal Real Madrid).