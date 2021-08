Vi abbiamo raccontato nella mattinata di domenica del disperato tentativo della Juventus con il Paris Saint Germain per arrivare a ottenere il prestito con diritto di riscatto dinel corso della giornata, anche se man mano che ci si avvicina alla scadenza del mercato,Di sicuro, c'è una deadline legata al futuro di Kylian Mbappé, questa sera a segno con una doppietta contro il Reims con la maglia del Psg . La linea è quella tracciata dalche, dicono in Spagna, avrebbe indicato nella giornata diper l'oggetto dei desideri di Florentino Perez, il classe 1998 ex Monaco. L'offerta è faraonica per un giocatore, seppur fenomenale, in scadenza di contratto a giugno 2022: 180 milioni di euro. Spetta ad Al-Khelaifi decidere cosa fare, mentre, dopo la vittoria di domenica sera, si trincera dietro un diplomatico: "".per l'attacco e messo nel mirino Pjanic per il centrocampo,(per altro, per il momento, fuori per infortunio)., i cui obiettivi spaziano da Haaland (Borussia Dortmund) a Richarlison (Everton). E nel caso di un nuovo arrivo al Parco dei Principi, la posizione dell'ex centravanti dell'Inter potrebbe tornare in discussione, in uscita.La Juventus dunque spera e attende:. E un uomo gol come l'argentino servirebbe come il pane alla Juve vista sabato sera perdere contro l'Empoli, per sostituire i 30 gol a stagione lasciati vacanti da