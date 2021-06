Lo scudetto vinto, l'addio all'Inter, le parole di Zhang. Antonio Conte affronta anche questi temi nell'intervista alla Gazzetta dello Sport: “La proposta di Zhang? Posso solo dire che il mio progetto non è mai cambiato. Però non avrebbe senso parlare ora di queste cose. Non voglio entrare in alcuna polemica o questioni di mercato o altro. Rispetto il presidente Zhang, che ringrazio per avermi scelto, voglio bene all’Inter, alla squadra e ai tifosi, faccio un sincero in bocca al lupo a Simone Inzaghi, so che è un tecnico bravo, capace, ambizioso, e auguro a tutto il mondo nerazzurro i migliori successi”.