Ufficializzata la cessione di Romelu Lukaku al Chelsea, l'Inter prova a blindare Lautaro Martinez, unico superstite della coppia che nella passata stagione ha regalato lo scudetto ai nerazzurri. L'accordo tra la società milanese e l'attaccante argentino, però, tarda ad arrivare e così le grandi d'Europa seguono con attenzione gli sviluppi della situazione, pronte a sferrare l'attacco. Qualora non dovesse concretizzarsi il rinnovo, infatti, la cessione potrebbe non essere un'ipotesi così remota tanto che i betting analyst di Sisal Matchpoint vedono come prima chance l’approdo in Inghilterra, sponda Spurs che si trova in quota 7,50, mentre sale a 16 un passaggio all'Arsenal. Per il centravanti di Inzaghi arrivano sirene di mercato anche dai top club della Liga. Per Atletico Madrid, sempre alla ricerca di una punta, e Barcellona, chiamato alla sostituzione del connazionale Messi, stessa quota dell’Arsenal, a 16, mentre vale 20 volte la posta un acquisto dell'argentino da parte del Real Madrid.