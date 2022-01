Con l’operazione Gosens in via di definizione, l’Inter ha iniziato a muoversi anche nel mercato invernale e il probabile arrivo del tedesco potrebbe non essere l’unico in questa sessione. Inzaghi cerca infatti altri rinforzi per le fasce, da sempre zona chiave per lo sviluppo del suo gioco, con la scelta che sembra ricadere su Manuel Lazzari, giocatore allenato dall’attuale tecnico interista durante le ultime stagioni alla Lazio. Secondo gli esperti l’arrivo del laterale biancoceleste vale 4 volte la posta mentre sale a 5 l’arrivo di Filip Kostic dall’Eintracht Francoforte. Leggermente più attardati il campione d’Europa con l’Italia Emerson Palmieri, giocatori di proprietà del Chelsea ma in prestito al Lione, e il terzino del PSG Layvin Kurzawa: l’approdo di entrambi giocatori nella Milano nerazzurra vale 6 volte la posta.