Nuovi contatti nelle ultime ore tra Inter e Torino per Andrea Belotti. I nerazzurri hanno cominciato a valutare seriamente l'opzione Gallo per l'attacco, visto lo stallo nella trattativa con la Lazio per Correa. Per il capitano del Toro si ragiona su un affare da 22/23 milioni di euro, bonus compresi.