Sirene di mercato per il tris d'assi nerazzurri. Secondo il Corriere dello Sport, davanti a un'offerta da 120 milioni di euro il sacrificio di Lukaku diventerebbe obbligatorio o quasi: Chelsea e Manchester City insistono e non sarebbero nemmeno così lontani da quella cifra.



In Spagna sostengono che il Real Madrid si sia messo sulle tracce di Lautaro: si parla di discorsi avanzati con Camano, il nuovo procuratore che però ha smentito e di una valutazione di 90 milioni. Di sicuro è un fronte da tenere d'occhio, perché il Toro, al netto del rinnovo, non ha dato certezze assolute per il futuro.



Infine per Hakimi, stesso agente dell'argentino, si sarebbe mosso il Bayern Monaco. E il Real Madrid, pur non avendo una prelazione per riprenderselo, ha comunque la facoltà di pareggiare qualsiasi offerta.