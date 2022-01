L’intervista rilasciata da Romelu Lukaku ha fatto molto rumore nell’ambiente londinese, con Tuchel che ha deciso di lasciare il belga addirittura in tribuna nel big-match contro il Liverpool di domenica. Per il centravanti arrivato in estate dall’Inter, finora il rientro dei sogni con il Chelsea non è certo state tale con il futuro in maglia Blues già in bilico in attesa di un summit decisivo in settimana. Alla finestra per un possibile sviluppo della faccenda c’è proprio l’Inter, che punta al clamoroso ritorno. Secondo i betting analyst c’è la possibilità di rivedere l'attaccante in nerazzurro entro il 31 gennaio in quota a 9. Una trattativa di certo non semplice quella per ripotare Lukaku a Milano, sponda nerazzurra, vista la cifra sborsata dalla squadra inglese in estate e l'ingaggio pensate dell'attaccante ma i tifosi sognano il colpo che permetterebbe all'Inter di diventare, ancora più di ora, la candidata principale allo scudetto.