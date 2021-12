Simone Inzaghi recupera Stefan de Vrij, pronto a tornare titolare nel posticipo di domenica sera a San Siro contro il Cagliari. Come si legge sulla Gazzetta dello Sport, il nazionale olandese ex Lazio è l’unico dei titolarissimi dell'ultimo scudetto a non aver ancora avuto un approccio col club nerazzurro per un eventuale rinnovo del contratto in scadenza a giugno 2023.



Un calciatore così fa gola a tutti i top club e la prossima estate sarà l'ultima utile per monetizzare un'eventuale uscita, che garantirebbe una plusvalenza totale. Per questo in primavera sarà necessario fare chiarezza sulle intenzioni, almeno da parte del giocatore, che alle soglie dei 30 anni potrebbe anche poter desiderare una nuova esperienza all'estero.



L'Inter è tranquilla perché è lo stesso De Vrij a trasmettere messaggi positivi. Al momento tutto tace: il discorso non è prioritario né per il giocatore né per il club, impegnato oggi a cercare una nuova intesa con altri due uomini chiave dell’ultimo scudetto come Brozovic e Perisic, entrambi in scadenza tra sei mesi. De Vrij non è un’urgenza, anche perché non è tipo da improvvisi mal di pancia. Stefan pensa al campo e alla voglia matta di tornare ad aiutare la squadra. A fine anno poi si tireranno le somme, ma sedersi al tavolo col club con un altro scudetto vinto avrebbe tutto un altro sapore, oltre che valore.