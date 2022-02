Marotta e Ausilio hanno occhi ben aperti sulle occasioni di mercato per l'Inter, meglio se a parametro zero: il “ratto” di Paulo Dybala alla Juventus è il sogno neanche tanto nascosto. Per il resto, sempre secondo la Gazzetta dello Sport, via alla costruzione di una squadra più giovane e italiana: i due neroverdi attesi domani a San Siro col Sassuolo sono lì ad indicare la via, Scamacca e Frattesi restano in pole per passare nella Milano nerazzurra a fine stagione.



Ma per continuare il dominio italiano e rafforzare l’anima europea servirà forse qualcosa in più, il k.o. col Liverpool ne è una conferma eloquente: la voglia di provarci per il costoso Jonathan David, 22enne attaccante-prodigio del Lille, nasce proprio da questa alta ambizione.