| COMUNICATO



Rinnovo triennale fino al 30 giugno 2025 per il management dell'area sportiva

L'blinda l'area dirigenziale. Come anticipato ieri da Calciomercato.com (LEGGI QUI) il club nerazzurro ha rinnovato per tre anni i contratti dell'a.d. Beppe, del direttore sportivo Pieroe dell'altro dirigente Dario"FC Internazionale Milano è lieta di annunciare che il CEO Sport Giuseppe Marotta, il Chief Sport Officer Piero Ausilio e il Deputy Chief Sport Officer Dario Baccin hanno rinnovato i loro contratti con il Club Campione d’Italia fino al 30 giugno 2025. Il loro impegno – sotto la Presidenza di Steven Zhang – continuerà almeno per altri 3 anni".