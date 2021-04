In uscita Kolarov e Young sono in scadenza di contratto a giugno con l'Inter. Per Vecino si cercherà una sistemazione – cosa non riuscita lo scorso anno anche a causa del lungo infortunio —, poi bisognerà trovare acquirenti per Nainggolan, il cui contratto pesa sul bilancio. Come quelli di Vidal e Sanchez, il cui futuro non è affatto scontato sempre secondo la Gazzetta dello Sport.