L’Inter, prima in classifica e avviata alla conquista dello scudetto, inizia a programmare il futuro. Tra i reparti da rinforzare in vista della prossima stagione c’è sicuramente l’attacco con un nome di spicco in grado di far rifiatare Romelu Lukaku e Lautaro Martinez; per i betting analyst i nomi più caldi sono quelli di Edin Dzeko e Olivier Giroud, entrambi, come riporta Agipronews, porposti in quota a 6. Il bosniaco della Roma, dopo le frizioni con Fonseca, sembra ormai aver concluso la sua avventura all’ombra del Colosseo mentre il francese, da sempre pallino di Conte, rappresenta l’usato sicuro buono per ogni occasione.

Non ci sono solo Dzeko e Giroud, però, nel ventaglio delle possibili soluzioni per rinforzare l’attacco nerazzurro: tra i nomi spicca anche quello di Luis Muriel, con il trasferimento della punta ora in forza all’Atalanta a 7,50, la stessa quota riservata a Graziano Pellè. Possibili sorprese, invece, sono Gervinho e Arkadiusz Milik con l’approdo di uno dei due alla corte di Conte che vale 10 volte la posta.