I matrimoni si fanno in due, ma sia Giorgio Chiellini che la Juventus sono pronte a dirsi di si in tempi anche abbastanza brevi. Il difensore bianconero ha il contratto scaduto a giugno, ma presto arriverà il rinnovo. Secondo La Stampa la firma sarà messa nero su bianco il giorno del rientro dalle vacanze così da agevolare anche visite mediche e rientro in gruppo.