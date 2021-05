Cala il prezzo di Houssem Aouar: come riferisce L'Equipe, il Lione lascerà partire il centrocampista francese con offerte superiori ai 30 milioni di euro. Su Aouar c'è la Juventus, ma il quotidiano francese sottolinea come la concorrenza sia folta e agguerrita: Arsenal, Liverpool, PSG e Real Madrid sono in corsa.