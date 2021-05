La Juventus con Gigio Donnarumma ha già anche trovato un principio di accordo, ma secondo il Corriere dello Sport l'affare si potrà concretizzare a zero solo con due variabili. La prima è che, ovviamente, Gigio non rinnovi con il Milan. La seconda è piazzare sul mercato l'attuale portiere polacco Szczesny, il cui ingaggio è già di per sé molto alto e non potrebbe rimanere in coabitazione con il portiere napoletano.