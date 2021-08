"Una formula più unica che rara". Così La Gazzetta dello Sport commenta l'accordo trovato tra Juventus e Sassuolo per Manuel Locatelli e, in particolare, i due anni di prestito gratuito. I perché sono legati alle esigenze di bilancio dei due club: la Juve non poteva appesantire i conti 20221/22, mentre il Sassuolo rientra nella galassia Mapei e il suo conto economico si riflette sull'anno solare: i 35 milioni verranno messi subito a bilancio, con il riscatto che verrà attivato al primo punto dei bianconeri nel girone di ritorno 2022/23.