Un messaggio di congratulazioni, testimone di un rapporto rimasto fortissimo. Cristiano Ronaldo ha inviato in queste ore un sms a Carlo Ancelotti, per complimentarsi del suo ritorno al Real Madrid. Un indizio che ha fatto impazzire le voci su un'altra possibile seconda volta con la maglia dei blancos: quella dello stesso CR7, il cui futuro alla Juventus con Allegri in panchina è in dubbio.