La Juventus prosegue la trattativa col Sassuolo per Manuel Locatelli. Secondo La Gazzetta dello Sport, però, se i bianconeri non dovessero trovare a breve un accordo col club emiliano avrebbero individuato in Tiemoué Bakayoko, di proprietà del ​Chelsea ma in prestito a Napoli e Milan negli ultimi anni, la prima alternativa.