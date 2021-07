"Le punizioni? Ronaldo è un calciante da lontano e Dybala da vicino, poi è semplice perché uno è destro e uno sinistro. Poi se arriva un destro calciante, vedremo...". Nella sua semplicità Massimiliano Allegri ha in realtà dato un chiaro indizio di mercato nel corso della conferenza stampa di presentazione come nuovo allenatore della Juventus. L'indizio è legato al mercato da cui può arrivare, o forse meglo tornare, un giocatore che sa calciare bene le punizioni di destro. Tutti gli indizi portano quindi a Miralem Pjanic che, non è un segreto, Allegri rivorrebbe con sé in bianconero.