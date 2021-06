Entra nel vivo la trattativa per Locatelli fra Sassuolo e Juventus, che mette sul piatto della bilancia il giovane difensore romeno Dragusin oltre a 30 milioni di euro.



Nei prossimi giorni Carnevali sarà a Milano e anche se non ci sono appuntamenti programmati con Federico Cherubini è ipotizzabile che i due tra mercoledì e giovedì faranno due chiacchiere sull'argomento.



Non è escluso che possa essere aggiunto un altro Under 23 (Da Graca, Felix Correia, Rafia i nomi che girano) per avvicinarsi il più possibile alla valutazione che il Sassuolo fa del giocatore (40 milioni di partenza, che rischiano di diventare di più se Locatelli continuerà a stupire agli Europei).