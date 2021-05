La Juventus pensa al futuro. Prima la panchina, con Pirlo che ha ancora qualche speranza di restare in sella, poi i rinforzi, a partire dal centrocampo. E, come scrive la Gazzetta dello Sport, l'obiettivo è sempre Manuel Locatelli del Sassuolo, in uscita dal club neroverde e pronto a misurarsi di nuovo in una big.