Non arriverà Gigio Donnarumma, ma in casa Juventus si cerca comunque un nuovo portiere. Non un titolare, ma un vice Szczesny, visto l'addio di Gigi Buffon. Per Perin i bianconeri valuteranno offerte, così l'ultima idea - secondo ​La Gazzetta dello Sport - è quella che porta ad Antonio Mirante, in scadenza di contratto con la Roma e cresciuto nel settore giovanile della Juve.