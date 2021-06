Con il ritorno di Massimiliano Allegri sulla panchina della Juventus il club bianconero è tornato a muoversi su vecchi obiettivi che già in passato sono stati individuati come potenziali colpi dall'allenatore livornese. Uno su tutti Nikola Milenkovic in scadenza 2022 con la Fiorentina e pronto a dire addio al club viola. Su di lui anche Inter e Milan.