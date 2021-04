Prima della sfida tra Juventus e Atalanta, Fabio Paratici ha parlato a Sky Sport delle voci su un possibile interesse dei bianconeri per Gigio Donnarumma e Hakan Calhanoglu: ​“Le voci ci sono ogni giorno, su ogni argomento di mercato. In questo momento noi siamo contenti dei nostri calciatori, non siamo interessati a parlare di altri calciatori in questo momento della stagione”.