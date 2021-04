Fabio Paratici, Chief Football Officer della Juventus, ha parlato a Sky Sport del futuro di Cristiano Ronaldo e del suo stipendio da 31 milioni di euro netti a stagione: “Dobbiamo essere tutti responsabili perché è un momento di grande incertezza. Per Ronaldo, credo che sia non solo un calciatore e un atleta ma un personaggio a tutto tondo di alto livello. Il suo salario comprende tante cose che vanno al di là delle prestazioni, ma c’è anche quello che rappresenta per un club che lo tessera, è la persona più conosciuta al mondo”.