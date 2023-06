Non è intoccabile Dusan Vlahovic, indiziato numero a essere sacrificato sul mercato. Come si legge sulla Gazzetta dello Sport il serbo, nel mirino di Bayern, Manchester United, Psg, Chelsea, Atletico e Newcastle, non è nemmeno volato in Friuli a causa dei postumi di un affaticamento muscolare.



Quella contro l’Udinese quasi certamente sarà l’ultima con la Signora per Adrien Rabiot: salvo sorprese l’ex Psg lascerà Torino. La destinazione non è ancora chiara, ma al Duca non mancano i corteggiatori: dal Manchester United all’Arsenal fino al Newcastle e al Bayern. Quello di Rabiot, reduce da una annata da record con la Juve (11 gol), sarà l’addio più doloroso. Non l’unico, però. Vedi Udine e saluti, un po’ come Ronaldo nell’agosto 2021.



Vale anche per altri due finalisti dell’ultima Coppa del mondo. Se l’addio di Leandro Paredes è scritto da mesi, ossia da quando i bianconeri sono stati eliminati ai gironi della Champions facendo decadere l’obbligo di riscatto, quello di Angel Di Maria si è materializzato nelle ultime settimane. Dopo un marzo-aprile di colloqui e discorsi avanzati tra la Juve e l’entourage dell’ex Psg, la trattativa a maggio si è interrotta. La Juventus 2023-24 ripartirà senza il Fideo, che sta valutando un ultimo ballo in quel Benfica in cui, giovanissimo, ha iniziato il suo tour europeo di trionfi.