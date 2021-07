Il presente di Merih Demiral è bianconero, ma in caso di addio due big italiane sono pronte a tentare l’affondo. Il giocatore è però oggetto di interesse da parte di Roma e Atalanta, opzioni che - riporta Agipronews - valgono entrambe 6 volte la posta per i betting analyst e potrebbero permettere al centrale di ottenere un discreto minutaggio a differenza della Juve, visto l’Europeo roboante di Chiellini e Bonucci. La Juventus, però, resta ancora l’ipotesi più probabile per il difensore turco. Non sono da escludere neanche le piste estere. L’Everton, infatti, ha messo gli occhi sul giocatore tanto che un suo approdo in Premier League si trova in quota 4. Rimane invece una strada difficilmente percorribile quella che porta ai rivali dell’Inter a quota 12.